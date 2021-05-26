УЕФА выдвинул обвинения против клубов-ренегатов, пытавшихся создать Суперлигу

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил об открытии дисциплинарного производства в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", пытавшихся создать европейскую Суперлигу и отказавшихся покинуть проект после его фактического развала. Клубы обвиняют в нарушении правовой базы УЕФА.

"После расследования , проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой "Суперлиги", было открыто дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в связи с возможным нарушением правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время", - говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что 12 топовых европейских футбольных клубов в апреле объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было достичь 20.

Позднее девять клубов вышли из проекта, однако "Барселона", "Реал" и "Ювентус" этого не сделали.

УЕФА обязал вышедшие из Суперлиги клубы сделать общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании, а также согласиться на 5% сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

УЕФА оставил за собой право предпринять в отношении клубов, которые не покинули Суперлигу, любые действия, которые сочтет целесообразными.