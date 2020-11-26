ФК «Локомотив» / ВКонтакте Матч завершился со счетом 0:0, что позволило идущему на третьем месте "Локомотиву" сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ФК «Локомотив» / ВКонтакте

Футболисты мадридского "Атлетико" заподозрили в предвзятости словенского судью Славко Винчича, который в среду обслуживал матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (0:0).

После первого тайма, когда "Атлетико" упустил несколько хороших возможностей выйти вперед, игроки испанского клуба выразили недовольство тем, что арбитр разговаривал с их соперниками на русском языке.

В перерыве это обсудили Сауль Ньигес, а Хосе Хименес и Анхель Корреа, их беседа у входа в раздевалку попала в трансляцию телеканала Movistar.

Расшифровку разговора публикует испанское издание Marca.

"Этот засранец ужасно работает. А еще он с ними по-русски разговаривает", - заметил Корреа.

"Ага, общается на непонятном нам языке. Как-то странно все это", - добавил Хименес.

После этого к партнерам подошел Ньигес и подсказал, что над ними висит камера и все записывает.

(Marca) Giménez y Correa, sobre el árbitro: "Es malísimo... y habla en ruso con los otros" https://t.co/WfmWi70Jse #Atleti— atleeeti! (@atleeeti) November 26, 2020

В середине второго тайма гол Коке в ворота железнодорожников был отменен из-за положения "вне игры" после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR). В итоге "Атлетико" не смог забить дома впервые за 23 матча Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 0:0, что позволило идущему на третьем месте "Локомотиву" сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.