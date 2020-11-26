Антон Зайцев / soccer.ru / wikimedia.org Станислав Черчесов останется главным тренером национальной сборной России по футболу до конца чемпионата Европы, который был перенесен из-за пандемии на лето будущего года

Антон Зайцев / soccer.ru / wikimedia.org

Станислав Черчесов останется главным тренером национальной сборной России по футболу до конца чемпионата Европы, который был перенесен из-за пандемии на лето будущего года. Об этом порталу "Чемпионат" сообщили источники в Российском футбольном союзе (РФС), а также собеседник, знакомый с ситуацией.

Национальная команда под руководством Черчесова не может выиграть шесть матчей подряд. В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона, а также опустились в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022 года. За последние два месяца команда потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА.

Сам тренер на этой неделе заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", что не собирается добровольно уходить в отставку, переложив ответственность за поражения на самих игроков и кадровые проблемы. РФС же на затянувшуюся череду неудач пока официально не реагировал.

"Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы", - сообщил источник в РФС, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. "Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть", - отметил собеседник, добавив, что физическая готовность части игроков перед играми с Турцией и Сербией оставляла желать лучшего.

Еще один анонимный источник портала в РФС признал, что результаты сборной были раскритикованы внутри организации, но об отставке Черчесова всерьез не говорили.

"В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определенным датам и матчам, которые нужны клубам", - отметил высокопоставленный аноним.

В 2018 году сборная России под руководством Черчесова показала лучший результат в истории на чемпионатах мира, выйдя в 1/4 финала домашнего мундиаля, после чего отобралась в финальную стадию чемпионата Европы.

Тренер недавно пообещал исправить ошибки и подготовить боеспособную сборную к первенству континента.