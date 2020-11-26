sportpoint / DepositPhotos Норвегия вслед за Голландией потребовала поднять возрастной ценз фигуристок до 17 лет

sportpoint / DepositPhotos

Ассоциация фигурного катания Норвегии внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о поднятии минимального возраста выхода во взрослые в женском одиночном катании до 17 лет. В настоящее время взрослыми считаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на несколько несвязанных друг с другом источников в национальных федерациях, предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако он в итоге был перенесен на 2021 год. При этом Норвегия все еще придерживается предложения и не планирует его отзывать.

Таким образом, вопрос изменения действующего возрастного ценза снова будет инициирован и летом 2021 года должен напрямую попасть в повестку конгресса ISU, который уполномочен утверждать изменения в правилах.

В 2018 году вопрос о поднятии ценза выносила на рассмотрение ISU Федерация фигурного катания Нидерландов, но тогда это предложение решили не обсуждать.

Поводом для пересмотра позиции ISU стало самоубийство 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой в Москве в июле нынешнего года.

Президент ISU Ян Дейкема заявил, что организация начала сбор мнений от национальных федераций на этот счет. Федерация фигурного катания на коньках России выступала категорически против повышения возрастного ценза в одиночном женском катании, призывая "фигурнокатательное сообщество" к более тщательной подготовке этого предложения.

Новый возрастной ценз в случае его принятия должен вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. При этом не очень понятно, как будет решен вопрос с фигуристками, которые получат допуск к Играм по старым правилам, однако уже на следующий сезон снова вынуждены будут вернуться в юниоры.

Отметим, что с возрастом и увеличением массы тела фигуристкам становится труднее делать сложнейшие прыжки, поэтому рекордные каскады зачастую могут выполнять только очень юные создания.