www.fclm.ru Футболсты "Локомотива" продлили безвыигрышную серию российских клубов в Лиге чемпионов

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Московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в гостевом матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, продлив стартовую безвыигрышную серию российских клубов в еврокубках до 15 игр.

Встреча группы А, прошедшая в Мадриде, закончилась со счетом 0:0.

Игра прошла с преимуществом испанской команды, что отражается и в статистических сводках: "Атлетико" нанес 21 удар по воротам (7 - в створ), "Локомотив" - 4 (1 в створ). Гости сумели сдержать команду Диего Симеоне во многом благодаря голкиперу сборной России Гильерме, сделавшему несколько сумасшедших сейвов.

В середине второго тайма гол Коке в ворота железнодорожников был отменен из-за положения "вне игры" после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR). В итоге "Атлетико" не смог забить дома впервые за 23 матча Лиги чемпионов.

В другом матче квартета мюнхенская "Бавария" обыграла австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1 и с 12 очками досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала соревнований. "Атлетико" (5 очков) занимает второе место, "Локомотив" (3) идет третьим, а "Зальцбург" (1) - четвертым. Вся тройка преследователей еще сохраняет шансы на вторую путевку.

В следующем туре 1 декабря "Локомотив" примет "Зальцбург", "Атлетико" на своем поле сыграет с "Баварией".

В текущем сезоне в Лиге чемпионов впервые играют сразу три российских клуба, однако "Зенит" и "Краснодар" уже лишились шансов на выход в плей-офф. Отечественные команды по-прежнему не могут одержать победу на групповой стадии в текущем сезоне.

Предыдущая виктория датирована ноябрем 2019 года, тогда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" (2:0). Игроки "Локомотива" не знают побед в главном еврокубке с сентября прошлого года, когда ими был обыгран немецкий "Байер" (2:1).

Свой вклад в 15-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках внесли и футболисты ЦСКА, бесславно выступающие в Лиге Европы.

Помимо "Баварии", по итогам матчей среды участником 1/8 финала досрочно стал английский "Манчестер Сити".