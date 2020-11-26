Пресс-служба Президента России Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле скорбит о потере хорошего друга

Пресс-служба Президента России

Внезапная смерть великого аргентинского футболиста Диего Марадоны всколыхнула всю мировую общественность.

Церемония прощания с Марадоной пройдет в официальной резиденции президента Аргентины - дворце Каса Росада. Мероприятие будет длиться 48 часов. Ожидается около 1 млн человек. Президент Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле скорбит о потере хорошего друга.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. О многом можно сказать, но сейчас лишь прошу Бога дать сил членам его семьи. Надеюсь, однажды мы сможем вместе сыграть в мяч на небесах", - написал Пеле в Twitter.

Пеле был главным конкурентом Марадоны в борьбе за титул лучшего футболиста ХХ века по версиям различных изданий и организаций.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA— Pelé (@Pele) November 25, 2020

Не остались в стороне и футбольные идолы текущего столетия.

"Это очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он ушел, но останется с нами, потому что Диего вечен. Я всегда буду помнить прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним. Хочу выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром", - написал нынешний лидер сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт", - выразил свои соболезнования нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.???????? pic.twitter.com/WTS21uxmdL— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона скоропостижно скончался накануне в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Он почувствовал недомогание за завтраком, сказав "мне нехорошо". Эта фраза оказалась последней в жизни великого футболиста. На вызов откликнулись сразу шесть бригад скорой помощи, но их усилия были тщетными. К прибытию реаниматологов Диего уже не мог самостоятельно дышать. Марадона недавно успешно перенес операцию по удалению тромба в головном мозге и проходил реабилитацию в частном доме.

Диего Марадона за карьеру выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего в составе ряда аргентинских команд, а также играл за "Барселону", "Наполи" и "Севилью". В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990. Забил 34 гола в 91 матче в составе национальной команды. Один из них - "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина - Англия (2:1).