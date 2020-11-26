Сборная России по биатлону допущена до участия в первом этапе Кубка мира, который стартует 28 ноября в финском Контиолахти, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), соответствующее решение приняли медицинские власти Финляндии.

Команде РФ более не требуется оставаться на карантине в отеле в Контиолахти, и она может продолжить подготовку к стартам. В настоящий момент СБР ожидает официальное подтверждение от Международного союза биатлонистов (IBU).

Согласно принятому коронавирусному протоколу, полное отстранение от первого этапа Кубка мира грозило всей сборной РФ.

При этом в первых гонках не смогут принять участия Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, который был взят у него 24 ноября. Изоляция Антона продлится как минимум до 1 декабря включительно. Тест Гараничева был отрицательным, но Евгений отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым.

Со сборной России по биатлону снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и Гараничев ⚡️ pic.twitter.com/qLCRjxDO4z— Биатлон России (@russianbiathlon) November 26, 2020

Кроме того, 27 и 28 ноября сборная России повторно пройдет тестирование на COVID-19.

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина дали положительный результат. Помимо сборной России, коронавирус выявлен в командах Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).

В ноябре в Финляндии уже был создан прецедент с недопуском всей команды к соревнованиям из-за случаев заражения коронавирусом. На этапе Кубка мира по горным лыжам в Леви на карантин была помещена вся шведская сборная. По той же причине вся сборная РФ по бобслею была отстранена от этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.