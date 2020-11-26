Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Украины техническое поражение в матче группового этапа Лиги наций против сборной Швейцарии, который не состоялся 17 ноября в Люцерне по причине вспышки коронавируса в составе визитеров, сообщает пресс-служба УЕФА. Из-за него украинцы опустятся в низший дивизион.

Матч был отменен в связи с тем, что вся делегация сборной Украины была помещена в обязательный карантин по решению швейцарских органов здравоохранения из-за ряда положительных результатов тестов на COVID-19. При этом уже через два дня все повторные тесты украинцев оказались отрицательными.

Апелляционная инстанция УЕФА постановила засчитать Украине техническое поражение со счетом 0:3, поскольку команда сама несет ответственность за срыв игры.

Таким образом, Швейцария набрала 6 очков в группе A4 Лиги наций и сохранила место в высшем дивизионе турнира, а Украина с тем же количеством баллов вылетает в группу В, однако у федерации футбола страны еще есть право обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитраже (CAS) в Лозанне.

Отметим, что после присуждения технического поражения Швейцария обошла Украину лишь по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах, кардинально изменившейся из-за "технического" счета 0:3. В первом матче на своем поле украинцы победили швейцарцев 2:1.

Первое место группе 4 заняла сборная Испании (11 очков), второе - Германии (9). Швейцария и Украина набрали по 6 баллов.