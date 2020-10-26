Lester120 / DepositPhotos Футболисты "Баварии" не ставят перед собой задач обновить рекорды по количеству голов в матчах Лиги чемпионов

Lester120 / DepositPhotos

Футболисты "Баварии" не ставят перед собой задач обновить рекорды по количеству голов в матчах Лиги чемпионов. Об этом перед гостевым матчем с московским "Локомотивом" во втором туре группового этапа, который намечен на вторник, заявил нападающий немецкого клуба Томас Мюллер.

"Мы не ставим такие задачи перед играми, рекорды устанавливать не планируем. Это неправильный подход, слишком высокомерный. Нужно просто победить, независимо от того, сколько мы забьем. У нас есть большая мотивация добиться успеха, мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо как можно чаще, но о рекордах речь не идет", - цитирует Мюллера ТАСС.

"Бавария" стала самой результативной командой по итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20, забив в шести матчах 24 мяча и выиграв трофей. Пока самым крупным результатом в еврокубке является счет 8:0 в матче группового турнира между "Ливерпулем" и "Бешикташем" в 2007 году, а также между испанским "Реалом" и шведским "Мальме" в 2015 году.

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик перед игрой выделил в составе "Локомотива" нападающих Федора Смолова и Эдера.

"В российской Премьер-лиге "Локомотив" играет стабильно: мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию, добротных фланговых полузащитников и защитников. Мне понравились Эдер и Смолов. В целом это хорошая команда. Она умеет обороняться, убегать в контратаки, строить контратакующие действия. В матче с ней будем стараться контролировать игру и не терять мяч", - пообещал наставник.

Тем временем тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что ничейный исход матча с "Баварией" был бы хорошим результатом.

"Скептицизм всегда есть в футболе, это не моя работа. Отвечать тем, кто не верит, это не моя проблема, моя задача - работать с командой, чтобы она показывала больше своих возможностей на поле. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол, посмотреть, как российская команда будет играть против лучшей команды Европы", - заметил специалист.

После первого тура "Бавария" лидирует в группе А, набрав 3 очка. "Локомотив" идет вторым (1), третье место занимает австрийский "Зальцбург" (1), четвертое - испанский "Атлетико" (0).