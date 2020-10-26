Pixabay.com Четвертая за год российская биатлонистка перешла под флаг Молдавии

Pixabay.com

Российская биатлонистка Алена Иванова собирается продолжить карьеру в сборной Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Молдавии.

В федерации отметили, что Иванова должна получить молдавское гражданство до конца года. Ожидается, что за новую сборную она сможет выступить на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале 2021 года в словенской Поклюке.

Спортсменке не требуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России (СБР), поскольку она не привлекалась к выступлению за сборную страны на международных соревнованиях.

Ивановой 4 октября исполнилось 26 лет, она является мастером спорта, серебряным призером чемпионата России 2017 года в эстафете.

В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста - Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.