Bumble-Dee / DepositPhotos CAS назначил судей по делу России против WADA и не стал переносить слушания

Bumble-Dee / DepositPhotos

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоятся со 2 по 5 ноября 2 в швейцарской Лозанне и пройдут в смешанном формате.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, судьями назначены Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция).

"Слушания в CAS из-за пандемии коронавируса пройдут в смешанном формате. Часть представителей российской стороны, в том числе адвокаты, которые защищают интересы РУСАДА, будет находиться непосредственно в Лозанне, для всех других участников этого процесса слушания будут организованы в формате онлайн-конференции. Но вне зависимости от своего нахождения они являются полноправными участниками", - сказала собеседница агентства.

В качестве третьих сторон в слушаниях примут участие представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Международной федерации хоккея и ряд российских спортсменов.

Отметим, что слушания дела РУСАДА против WADA решили не переносить из-за пандемии коронавируса, как это случилось с делом бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова и Международного союза биатлонистов, которое должно было пройти 20 октября.

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

Процесс не будет публичным "из-за несогласия сторон". На открытых слушаниях настаивала сторона WADA, в начале февраля агентство направило соответствующий запрос в CAS. Однако российская сторона предпочла закрытый процесс.

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта. Более того, обжалование санкций может привести к их ужесточению.

Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Ранее отмечалось, что российская сторона пыталась всячески затягивать слушания, засыпая суд в Лозанне обращениями, вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее, чтобы решение было принято после начала Олимпиады в Токио. В таком случае вердикт затронет Игры 2022 и 2024 годов. После переноса Олимпиады-2020 на год из-за коронавируса подобная тактика потеряла актуальность.