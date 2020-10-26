Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым хоккеистом в истории, набравшим 900 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

39-летний хоккеист в понедельник забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо". В его активе стало 901 (407 + 494) очко по системе "гол плюс пас" в 799 встречах.

Мозякин является лучшим бомбардиром и снайпером в истории КХЛ, ему принадлежит множество различных рекордов национального чемпионата.

Исторический гол - Сергей Мозякин набирает 900 очков в КХЛ! pic.twitter.com/oKJ4x0Hs6r— КХЛ (@khl) October 26, 2020

Второе место по результативности в лиге занимает капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев (685), третье - капитан казанского "Ак Барса" Данис Зарипов (655).

Сергей Мозякин представляет "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный "Атлант". В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).