Министр культуры Монголии Унро Янчив пригрозила официальной жалобой на пилота команды "Формулы-1" Red Bull Racing Макса Ферстаппена, которая будет направлена в правительство Нидерландов и Международную федерацию автоспорта (FIA) после высказываний гонщика на пятничных свободных заездах Гран-при Португалии.

После столкновения с Лэнсом Строллом пилот Red Bull выругался по радио и назвал его монголом.

"Возможно, мы подадим жалобу, если он не извинится. Использование слова "монгол" в 21-м веке неуместно. Это должны понять все спонсоры в "Формулы-1", ведь в конце концов Ферстаппен - пример для подражания для многих болельщиков", - цитирует Янчив портал Autosport.com.

Стролл и Ферстаппен столкнулись в первом повороте в ходе второй тренировки в Португалии. Как позже выяснилось, они недопоняли друг друга на трассе. Тем не менее, непосредственно после аварии пилот Red Bull не стеснялся в выражениях, которые попали в эфир.

"Этот чертов парень слепой? Что, черт возьми, с ним не так? Господи, что он за придурок. Да, машина повреждена. Ну и монгол, ей-богу. Он испортил круг себе, я пытаюсь подготовить свой быстрый круг, и он портит круг мне, оставаясь на траектории. Никакого уважения", - приводит RaceFans слова Ферстаппена.

Позднее в интервью Макс сначала заявил, что "это не его проблема", если кто-то сочтет его слова оскорблением, но затем все же извинился и сказал, что не имел в виду ничего плохого.