Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при России. Лучший круг лидер общего зачета проехал за 1 минуту 31,304 секунды (новый рекорд трассы).

"Хочу поблагодарить прежде всего всех фанатов в Сочи - это невероятно приятно кататься с болельщиками на трибунах, - сказал Хэмилтон после финиша. - Приятно, что я занял поул, но основная работа будет завтра. Постараюсь остаться таким же быстрым".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,563), третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,652).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" отправится в гонку с 12-й позиции. Главный старт сочинского этапа состоится в воскресенье, начало соревнования в 14:10 по московскому времени.