Pixabay.com По ходу встречи, которая состоялась в пятницу, между хоккеистами команд произошло 29 драк

Pixabay.com

В Хабаровске настоящим ледовым побоищем обернулся матч регулярного чемпионата МХЛ между "Амурскими тиграми" и "Сахалинскими акулами". По ходу встречи, которая состоялась в пятницу, между хоккеистами команд произошло 29 драк.

В сумме драчуны в коньках набрали 104 минуты штрафа (55 - игроки "Акул", 49 - "Тигров"). Игра завершилась победой хабаровчан со счетом 5:2.

Сегодня команды встретились вновь. На этот раз встреча прошла более корректно и завершилась в пользу гостей из Сахалинской области - 6:3. По ходу третьего периода "Акулы" вели с разницей в пять шайб, но обеспечили себе нервную концовку.

Первое дальневосточное дерби сезона между @hcamurtigers и @hc_sakh_sharks получилось абсолютно бескомпромиссным ???? 29 драк и 104 штрафных минут ????????#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFLg4O4xzp— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 26, 2020

"Амурские Тигры" (4 очка) располагаются на 13-м месте Запада, "Сахалинские Акулы" (2), с одной победой, идут на 16-й строчке этой же конференции.