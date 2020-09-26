Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о новых мячах, которыми теннисисты будут играть на Roland Garros. Спонсором, предоставляющим турниру мячи, ранее была компания Babolat, но с этого года мячи будет поставлять Wilson.
"Уже тренировался с этими мячами. Они супермедленные и тяжелые. Даже на Мальорке, в теплых условиях, они был медленными. А на Roland Garros будет прохладно. Не уверен, что это хорошие мячи для грунта, - приводит слова Рафаэля цитирует Надаля Tennis Majors. - Знал об этом еще до приезда в Париж. Не вижу никаких проблем - просто приму этот вызов. Сохраняю позитивный настрой и постараюсь приспособиться к новым условиям. Организаторам нужно подумать на эту тему и, возможно, решить проблему. Такие мячи могут доставить проблемы - они опасны для локтей и плеч".
Старт основной сетки 124-го по счету Открытого чемпионата Франции будет дан 27 сентября. Завершить турнир организаторы планируют 11 октября. Изначально соревнования в Париже должны были пройти с 25 мая по 7 июня, но были перенесены на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Предыдущий турнир серии Большого шлема - US Open - проходил на кортах Нью-Йорка без зрителей, а Уимблдон был вовсе отменен впервые со времен Второй мировой войны.
"The situation is special. Conditions here probably are the most difficult conditions for me ever in Roland Garros for so many different facts. The ball is completely different."
It could be a rough Paris fortnight for Rafael Nadal ???? https://t.co/PllvboAc0m— Tennis Majors (@Tennis_Majors) September 26, 2020