Фото: Александр Трифонов / youtube.com В матче девятого тура чемпионата страны футболисты московского "Спартака" в Саранске со счетом 2:0 обыграли "Тамбов". Оба мяча в концовке встречи забил бразильский защитник столичного клуба Айртон (75', 84'), который впервые отличился в российском первенстве

Фото: Александр Трифонов / youtube.com

В матче девятого тура чемпионата страны футболисты московского "Спартака" в Саранске со счетом 2:0 обыграли "Тамбов".

Оба мяча в концовке встречи забил бразильский защитник столичного клуба Айртон (75', 83'), который впервые отличился в российском первенстве.

"Рад, что получилось забить, - сказал в телеэфире после финального свистка главный герой встречи. - Долго над этим работал. В Кубке повезло забить первый гол, сегодня еще два. Всегда рад помочь команде. Но когда забиваешь и выигрывает команда, особенно приятно.

Тренер со мной вчера поговорил и пошутил, что я могу решить исход матча. Напророчил. Очень рад, что так получилось".

Вторая гостевая победа подряд! Подходим к матчу с Зенитом в отличном настроении ????#ТамбовСпартак - 0:2 (0:0)



Голы: Айртон - 2 ('75, '83) pic.twitter.com/idQ5yKhHXN— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) September 26, 2020

"Спартак" (20 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице, вторую строчку занимает петербургский "Зенит" (17), который сегодня вечером проведет домашний матч против "Уфы" (5). В следующем матче "Спартак" в Москве сыграет с "Зенитом", встреча состоится 3 октября.