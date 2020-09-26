Фото: Данила Хасанов / youtube.com Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду со счетом 6:5 переиграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Фото: Данила Хасанов / youtube.com

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду со счетом 6:5 переиграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на "Уфа-Арене" в присутствии 3 843 зрителей.

В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (11'), Родион Амиров (20', 25'), Илья Баранов (29'), Евгений Лисовец (51') и Алексей Пустозеров (55'). Отметим, что 18-летний нападающий Амиров отличился впервые в матче КХЛ.

"Конечно, всегда приятно играть с такими мастеровитыми партнерами, - приводит слова Амирова официальный сайт уфимского клуба. - Также спасибо, что тренерский штаб доверяет мне играть в первом звене. Стараюсь по полной выкладываться в каждой смене".

У "Витязя" отличились Джастин Дэнфорт (3'), Федор Малыхин (7'), Святослав Гребенщиков (18'), Каспарс Даугавиньш (28') и Маттиас Теденбю (43').

Игру из-за заражения коронавирусом пропустили главный тренер уфимского клуба Томи Лямся и лидеры команды Маркус Гранлунд и Теему Хартикайнен.

"Салават Юлаев" (16) занимает первое место на Востоке и в сводной таблице регулярного чемпионата, "Витязь" (8) идет седьмым в Западной конференции.