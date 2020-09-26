kovop58@gmail.com / DepositPhotos В канадском Эдмонтоне хоккеисты "Тампы" со счетом 5:4 в овертайме одолели "Даллас" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей дубль сделал Брэйден Пойнт (20', 23'), еще по разу отличились Янни Гурд (39'), Алекс Киллорн (47') и Кевин Шаттенкирк (67')

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

В канадском Эдмонтоне хоккеисты "Тампы" со счетом 5:4 в овертайме одолели "Даллас" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей дубль сделал Брэйден Пойнт (20', 23'), еще по разу отличились Янни Гурд (39'), Алекс Киллорн (47') и Кевин Шаттенкирк (67').

У проигравших дважды поздравления принимал Джо Павелски (19', 52'), также шайбы забросили Джон Клингберг (8') и Кори Перри (29').

Российские хоккеисты "Тампы" нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев дважды ассистировали партнерам в голевых атаках. Таким образом, Кучеров установил рекорд плей-офф по передачам среди крайних форвардов, превзойдя достижение Марка Рекки. У россиянина стало 25 результативных передач, тогда как Рекки в 1991 году отметился 24 голевыми передачами.Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков.

THIS CONTENT RIGHT HERE. ???? pic.twitter.com/Fwa7ksxnYL— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 26, 2020

Нападающий "Далласа" Александр Радулов записал в актив результативную передачу, его коллега по амплуа Денис Гурьянов провел пять силовых приемов. Голкипер уступившей стороны Антон Худобин сделал 30 сэйвов.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Тампы", пятый матч команды проведут 26 сентября.