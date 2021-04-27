Тренировку канадских футболистов прервал вбежавший на поле аллигатор
Toronto FC / Twitter
Тренировку канадских футболистов прервал вбежавший на поле аллигатор
 
 
 
Тренировку канадских футболистов прервал вбежавший на поле аллигатор
Toronto FC / Twitter

Тренировку канадского клуба Главной лиги соккера (MLS) "Торонто" во время тренировки в Орландо перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской командой "Крус Асуль" посетил весьма необычный гость. По ходу занятия на футбольном поле появился аллигатор.

Игроки наблюдали за животным в непосредственной близости от него. Крокодил направился к электрокару, но затем лег на газон, передает РИА "Новости".

Футболисты попытались прогнать его мячом, водитель электрокара также старался вынудить животное покинуть поле, однако аллигатор продолжал оставаться на газоне.

В это время футболисты начали фотографироваться с ним. Впоследствии животное все-таки покинуло газон.