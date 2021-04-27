Тренировку канадских футболистов прервал вбежавший на поле аллигатор

Тренировку канадского клуба Главной лиги соккера (MLS) "Торонто" во время тренировки в Орландо перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской командой "Крус Асуль" посетил весьма необычный гость. По ходу занятия на футбольном поле появился аллигатор.
Игроки наблюдали за животным в непосредственной близости от него. Крокодил направился к электрокару, но затем лег на газон, передает РИА "Новости".
Футболисты попытались прогнать его мячом, водитель электрокара также старался вынудить животное покинуть поле, однако аллигатор продолжал оставаться на газоне.
Guy didn't get the memo about closed training ????— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di
В это время футболисты начали фотографироваться с ним. Впоследствии животное все-таки покинуло газон.