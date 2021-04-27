Редкая коллекционная карточка новичка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с автографом ее нынешнего лидера американца Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные 5,2 млн долларов, сообщает торговая площадка PWCC Marketplace

PWCC / Twitter

Редкая коллекционная карточка новичка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с автографом ее нынешнего лидера американца Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные 5,2 млн долларов, сообщает торговая площадка PWCC Marketplace.

Карточка Леброна в форме "Кливленд Кавальерс" была выпущена сезоне-2003/2004 в количестве 23 штук в рамках коллекции Upper Deck Exquisite. Проданный экземпляр имеет оценку 9 - это третий лучший показатель сохранности среди существующих. Покупатель спортивного артефакта предпочел сохранить анонимность.

В 2003 году Леброн, которому на тот момент было 18 лет, дебютировал в "Кавальерс" и был признан новичком года в НБА. На сегодняшний день 36-летний четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион выступает в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Американский журнал Time в минувшем году удостоил ветерана титула "Спортсмен года".

Record $5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu — PWCC (@PWCCmarketplace) April 26, 2021

5,2 млн долларов - повторение рекорда стоимости спортивных карточек. В 1952 году за ту же сумму было продано коллекционное изображение бейсболиста Микки Мэнтла.