Александр Головин

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Тест полузащитника сборной России по футболу и французского клуба "Монако" Александра Головина дал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, утверждает газета "Спорт-Экспресс" .

По данным источника, болезнь у 24-летнего спортсмена протекает без симптомов. Александр изолирован от остальных игроков клуба и находится под наблюдением врачей.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч за монегасков, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. Полузащитник ранее пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра.

Контракт хавбека с "Монако" действует до 30 июня 2024 года. Он перешел во французскую команду из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.

Напомним, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов еще зимой настаивал на том, чтобы все игроки национальной команды вакцинировались от коронавируса еще до мартовского сбора команды. Сам специалист демонстративно привился "Cпутником V".