Сара Восс

europeangymnastics / YouTube

Женская сборная Германии смогла привлечь к себе внимание на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле, но не благодаря показанным результатам. Немки решили выйти на помост не в привычных купальниках, в которых гимнастки выступают последние 50 лет, а в закрытых комбинезонах.

По их мнению, закрытые костюмы сделают выступления более комфортными и будут мешать насилию со стороны тренеров, делая спортсменок менее сексуальными.

"Когда я была маленькой девочкой, то абсолютно нормально чувствовала себя в обтягивающих гимнастических купальниках, - приводит "Спорт-Экспресс" объяснение немецкой гимнастки Сары Восс. - Но когда я стала подростком и у меня начались менструации, мне становилось все менее комфортно. Сейчас я думаю, что возможно чувствовать себя на помосте хорошо, но при этом оставаться красивой - почему нет?"

Сама Восс, которая заняла в многоборье лишь пятое место, подчеркивает, что сама никогда не сталкивалась с сексуальной агрессией. Она надела комбинезон в том числе в знак поддержки спортсменок, которые прошли через насилие со стороны тренеров.