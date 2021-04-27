Английская футбольная Премьер-лига (АПЛ) объявила о создании собственного Зала славы, и первыми членами которого стали экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри и бывший форвард "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер.

"Зал славы признает и отмечает исключительное мастерство и талант людей, которые украшали Премьер-лигу с момента ее создания в 1992 году. Это самая высокая индивидуальная честь, присуждаемая игрокам Лигой", - отмечают организаторы .

В Зал славы АПЛ в 2021 году войдут еще шесть футболистов, которых смогут выбрать болельщики. Шорт-лист с 23 кандидатами был объявлен в ходе специального шоу.

???? 23 #PL legends

???? 6 #PLHallOfFame spots



YOU have some decisions to make! ???? — Premier League (@premierleague) April 27, 2021

Алан Ширер провел 14 сезонов за "Саутегмптон", "Блэкберн" и "Ньюкасл". Он лучший бомбардир АПЛ с 260 голами в 441 матчах. В сезоне-1994/95 выиграл титул с "Блэкберном". Он единственный игрок в истории, забивший 100 мячей в АПЛ за два разных клуба.

OFFICIAL: The Premier League have named Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame.



???????? pic.twitter.com/w1RYWxKxWg — Football Tweet (@Football__Tweet) April 26, 2021

Анри выступал за "Арсенал" (1999-2007, 2012). Вместе с клубом он дважды стал чемпионом страны, трижды выиграл Кубок Англии, дважды - Суперкубок Англии. Всего в его активе 175 голов в 258 матчах, это шестой результат в лиге.