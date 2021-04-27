Омский "Авангард" на выезде обыграл московский ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Стоп-кадр видео Авангард ТВ / Youtube.com

Омский "Авангард" на выезде обыграл московский ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 272 зрителей завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

У визитеров шайбы забросили Дамир Шарипзянов (25') и американец Рид Буше (35'). Интересно, что омичам во втором матче подряд удалось забросить шайбу в меньшинстве.

Голкипер омского клуба Шимон Грубец отразил 26 бросков и провел четвертый матч на ноль в нынешнем розыгрыше плей-офф.

В 5-й игре "Авангард" максимально приблизился к Кубку Гагарина. Как это было - смотрите в 60-секундном обзоре.#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/MWRYUGnKJW — КХЛ (@khl) April 27, 2021

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Авангарда". Шестой матч, который может стать последним в финале, состоится в среду в Балашихе, где омский клуб проводит домашние игры.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем Кубка Гагарина, а "Авангард" еще никогда его не выигрывал.

Эти команды встречались в последнем проведенном финале плей-офф в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.