Юные российские хоккеисты стартовали на ЧМ сверхволевой победой над США

Хоккей России / twitter.com

Сборная России по хоккею одержала сверхволевую победу над командой США на старте чемпионата мира среди юниоров. Отечественная ледовая дружина, составленная из игроков не старше 18 лет, сумела отыграться со счета 1:5.

Первый матче группового этапа первенства планеты в городе Фриско (США, штат Техас) завершился победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

В составе победителей отличились Данила Юров (10'), Дмитрий Бучельников (27'), Всеволод Гайдамак (29'), Матвей Мичков (34'), Иван Мирошниченко (40', 55'). Победную шайбу на 62-й минуте в овертайме забросил Никита Чибриков, дебютировавший за национальную команду в феврале на Шведских играх в возрасте 17 лет.

В американской команде голами отметились Райан Челси (3'), Шон Беренс (17'), Итан Страки (22'), Саша Пастухов (25') и Дилан Дюк (6', 37').

"Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем мы нашли свою игру, и начали играть по нашим правилам. Не хочу выделять никого из игроков, мы сегодня играли одним целым. Все, кто выходил на лед, сработали", - отметил главный тренер россиян Альберт Лещев.

По его мнению, ключевым моментом встречи стала замена вратаря Кирилла Герасимюка на Валерия Бринкмана после первой пропущенной шайбы.

В следующем матче 27 апреля россияне сыграют против финнов. Также в группе В выступают команды Чехии и Германии. В группе А играют канадцы, шведы, швейцарцы, латыши и белорусы.

Турнир, действующим чемпионом которого является сборная Швеции, продлится до 6 мая.