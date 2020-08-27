В четверг был представлен обновленный дизайн формы национальной сборной России по футболу для выступления на чемпионате Европы-2020, первая версия которой вызвала всеобщее недовольство

Adidas Первая презентация формы сборной РФ к Евро-2020 состоялась 7 ноября 2019 года, однако экипировка вызвала недовольство у игроков и болельщиков из-за перевернутого российского флага на рукавах

АГН Москва / Сергей Киселев

В четверг был представлен обновленный дизайн формы национальной сборной России по футболу для выступления на чемпионате Европы-2020, первая версия которой вызвала всеобщее недовольство.

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", - сообщает пресс-службе компании Adidas, технического спонсора национальной команды РФ.

Домашний игровой комплект оформлен в красном цвете с принтом и белой окантовкой воротника и рукавов. Гостевая форма - белого цвета, с большим триколором на груди и рукавах.

Отмечается, что мероприятий по случаю презентации формы не будет из-за пандемии коронавируса, а болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на обновленную.

Первая презентация формы сборной РФ к Евро-2020 состоялась 7 ноября 2019 года, однако экипировка вызвала недовольство у игроков и болельщиков из-за перевернутого российского флага на рукавах.

Немецкая компания попыталась было объяснить конфуз тем, что перевернутый флаг должен стать правильным, когда футболисты будут поднимать руки, празднуя голы, однако в итоге согласилась полностью переделать дизайн.

Напомним, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, он должен пройти с 11 июня по 11 июля. Ближайшие матчи сборная России проведет 3 и 6 сентября на групповом этапе Лиги наций против Сербии и Венгрии.