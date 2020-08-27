Khakimullin / DepositPhotos Международный союз конькобежцев (ISU) планирует обсудить на конгрессе в 2021 году возможность повышения до 17 лет возрастного ценза для допуска фигуристов к взрослым соревнованиям в женском катании

Khakimullin / DepositPhotos

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует обсудить на конгрессе в 2021 году возможность повышения до 17 лет возрастного ценза для допуска фигуристов к взрослым соревнованиям в женском катании. Сейчас спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

"ISU пытается получить от национальных федераций информацию, которая может привести к пересмотру определенных правил и процедур, связанных, в частности, с возрастными ограничениями. Скорее всего, обсуждение этого вопроса пройдет в ходе конгресса 2021 года", - цитирует президента ISU Яна Дейкема газета The Australian.

Федерация фигурного катания Нидерландов еще в прошлом году выносила вопрос о поднятии ценза на рассмотрение ISU, но тогда решили не обсуждать это предложение.

Поводом для пересмотра позиции ISU стало самоубийство 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой в Москве в июле нынешнего года.

The ISU will be considering a proposal to raise the minimum age for senior competitions from 15 years to 17 years at their 2021 congress. https://t.co/7TaVVkwp14— ナちゃん (@QuadAxel3Toe) August 25, 2020

Добавим, что Федерация фигурного катания на коньках России выступает категорически против повышения возрастного ценза в одиночном женском катании, призывая "фигурнокатательное сообщество" к более тщательной подготовке этого предложения.

Новый возрастной ценз в случае его принятия должен вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.