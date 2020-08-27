Один из лидеров английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главного тренера национальной команды Дидье Дешама, не уточнившего степень тяжести его симптомов.

По этой причине чемпион мира 2018 года не попал в объявленную в четверг заявку "трехцветных" на матчи Лиги наций против команд Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября). Его заменил 17-летний полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга который стал самым молодым игроком, получившим вызов в сборную Франции.

В сезоне-2019/20 в составе национальной сборной Погба провел 22 матча за "МЮ" во всех турнирах, забив один мяч. За сборную Франции он сыграл в общей сложности 69 игр (10 мячей).

Paul Pogba has not been selected for France's Nations League games next month after a positive coronavirus test.— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 27, 2020

Дешам не сможет рассчитывать и на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, который тоже сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 12 клубах английской футбольной Премьер-лиги после возвращения к тренировкам было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Новый сезон должен стартовать 12 сентября.

Наиболее пострадал лондонский "Челси", где на карантин помещены сразу восемь футболистов. У шести из них положительные тесты на COVID-19, еще двое изолированы из-за того, что были в тесном контакте с инфицированными.