Zenit Football Club / YouTube Конфликт Александра Соболева с Артемом Дзюбой в июльском матче между "Зенитом" и "Спартаком"

Zenit Football Club / YouTube

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым. Этот конфликт стал причиной невызова Соболева под знамена национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА.

25 августа тренерский штаб сборной объявил состав на матчи группового турнира против команд Сербии и Венгрии, которые запланированы на состоятся 3 и 6 сентября. Как пояснил Черчесов, 23-летний Соболев в этот список не вошел по причине его конфликта с Дзюбой и должен его урегулировать.

"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", - приводит заявление Черчесова РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу сборной России.

Добавим, что из списка игроков сборной выбыл впервые вызванный в нее нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко. 33-летний дебютант во вторник получил серьезную травму и будет восстанавливаться не менее трех недель.

Луценко не сыграет за сборную ☹️



Сегодня подтвердился диагноз Евгения - повреждение задней поверхности бедра. Игрок пропустит не менее трех недель и не приедет в расположение нашей команды pic.twitter.com/ymKFryeEki— Сборная России (@TeamRussia) August 26, 2020

Первый матч в нынешнем году национальная команда России проведет 3 сентября на "ВТБ-Арене" против сборной Сербии, а три дня спустя сыграет с венграми на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.