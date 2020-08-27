Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три запланированных на среду матча серии первого раунда плей-офф из-за новой волны расовых протестов, вспыхнувших в американском штате Висконсин после полицейской стрельбы по безоружному темнокожему

viperagp / DepositPhotos В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела

Стоп-кадр видео CTV News / YouTube

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три запланированных на среду матча серии первого раунда плей-офф из-за новой волны расовых протестов, вспыхнувших в американском штате Висконсин после полицейской стрельбы по безоружному темнокожему.

Игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч плей-офф против "Орландо", после чего также были перенесены на другие даты встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Игроки НБА планируют провести встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.

Тем временем организаторы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке приняли решение приостановить розыгрыши после демарша полуфиналистки Наоми Осаки. В знак протеста против полицейского насилия по отношению к чернокожим японка отказалась выходить на корт против бельгийки Элизы Мертенс. Игры должны возобновиться 28 августа.

Из-за новой волны расовых протестов также были перенесены матчи в других крупных американских лигах - футбольный (MLS) и бейсбольной (MLB).

Major US sporting events have been called off as athletes protested against racial injustice following the police shooting of Jacob Blake in Wisconsin last week.— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2020

В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с полицией.

Власти объявили комендантский час и ввели гвардейцев.

Federal investigators announced that they have launched a civil rights probe into the police shooting of Jacob Blake https://t.co/7043RTisIg— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 27, 2020

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.