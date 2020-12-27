В Челябинске фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России, набрав по итогам короткой и произвольной программ 264,10 балла.

Этот результат выше мирового рекорда, но он не будет ратифицирован, так как первенство страны проходило не под эгидой Международного союза конькобежцев.

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Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой (166,62), по сумме программ - Алене Косторной (247,59).

"Я счастлива, что все получилось, - сказала журналистам 16-летняя Щербакова, выигравшая в третий раз чемпионат России. - Я приучила себя не думать ни о чем плохом. Тренировка не задалась, скорее, мое самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось".

Второе место на челябинском льду заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).