В Эдмонтоне сборная Канады со счетом 16:2 разгромила команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. В составе хозяев льда можно выделить нападающего Дилана Козенса, который забросил в ворота соперника три шайбы и еще трижды ассистировал партнерам в результативных атаках.
Отметим, что в заявку сборной Германии на матч были включены только 14 игроков, девять хоккеистов находятся на карантине из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
Эта победа стала одной из самых крупных в истории сборной Канады на молодежных чемпионатах мира. Рекордными для команды являются матчи со сборными ФРГ (1986, 18:2) и Латвии (2010, 16:0).
Также канадцы обновили национальный рекорд по голам в одном периоде, забросив семь шайб во второй двадцатиминутке, в 1999 году североамериканцы отличились пять раз в игре против команды Казахстана (12:2).
The champions are back! @HC_WJC rocked @deb_teams with a 16-2 win in their opening game of their #WorldJuniors— IIHF (@IIHFHockey) December 27, 2020
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