В Эдмонтоне сборная Канады со счетом 16:2 разгромила команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. В составе хозяев льда можно выделить нападающего Дилана Козенса, который забросил в ворота соперника три шайбы и еще трижды ассистировал партнерам в результативных атаках

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В Эдмонтоне сборная Канады со счетом 16:2 разгромила команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. В составе хозяев льда можно выделить нападающего Дилана Козенса, который забросил в ворота соперника три шайбы и еще трижды ассистировал партнерам в результативных атаках.

Отметим, что в заявку сборной Германии на матч были включены только 14 игроков, девять хоккеистов находятся на карантине из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

Эта победа стала одной из самых крупных в истории сборной Канады на молодежных чемпионатах мира. Рекордными для команды являются матчи со сборными ФРГ (1986, 18:2) и Латвии (2010, 16:0).

Также канадцы обновили национальный рекорд по голам в одном периоде, забросив семь шайб во второй двадцатиминутке, в 1999 году североамериканцы отличились пять раз в игре против команды Казахстана (12:2).