Омский клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с нападающим Ильей Ковальчуком. Соглашение с 37-летним форвардом подписано по схеме "1+1". На заре заокеанской карьеры в "Атланте" Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера "Авангарда" Боба Хартли.

В прошлом сезоне Илья выступал за три клуба НХЛ: из "Лос-Анджелесе" нападающий перешел в "Монреаль", а затем надел свитер "Вашингтона". В составе столичного клуба он провел семь матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре очка (1 шайба + 3 передачи), а также восемь игр в плей-офф, отдав голевую передачу.

Ковальчук - олимпийский чемпион и двукратный чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего снайпер провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.