Сергей Лавров

Пресс-служба Правительства России

Система "осень - весна" не подходит российскому футболу, чемпионат России нуждается в реформах. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ" , комментируя провальное выступление наших клубов в осенней части еврокубков нынешнего сезона.

Впервые в истории Россия была представлена в Лиге чемпионов сразу тремя клубами. На групповом этапе "Локомотив" занял последнее место в турнирной таблице. "Зенит" также без единой победы стал последним в своем квартете . Единственным представителем России в весенней стадии будет "Краснодар" , который благодаря одной победе сумел взобраться на третью ступеньку и получил право выступить в плей-офф Лиги Европы, куда досрочно не попал ЦСКА.

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"Не хочу никого обижать, но система "осень - весна", мне кажется, не для нас. Футбол происходит на грязных, мокрых полях. И это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года. Мы как-то жили с системой "весна - осень" в СССР. Переход на нынешнюю систему, состоявшийся несколько лет назад, обуславливался необходимостью сделать максимально комфортные условия для команд, попадающих в еврокубки, чтобы от выигрыша трофея до еврокубка было меньше времени. Вот мы имеем результат", - сказал министр.

Министр указал, что одним из ключевых отличий российского футбола от европейского является именно частота игр у клубов.

"Наши играют раз в неделю, за редчайшими исключениями в виде тех, кто пробился в еврокубки, но это бывает пару месяцев в году. Весь остальной сезон - игра раз в неделю. Смотришь параллельно на английскую Премьер-лигу, на Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю - это норма. Конечно, там совершенно другая спортивная, физическая форма у игроков и, соответственно, другие скорости", - заключил Лавров.