Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение отпраздновать Новый год на родине и организовал пятидневную вечеринку на полтысячи человек, сообщает UOL .

Новогоднее гулянье у 28-летнего игрока бразильской сборной началось 25 декабря и завершится только на следующей неделе. Неймар установил жесткое правило для своих гостей: мобильные телефоны запрещены. Форвард не желает, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях, особенно в разгар пандемии COVID-19.

Арендовав отдельный дом для различных музыкальных групп по соседству, спортсмен организовал своеобразный ночной клуб с акустической защитой, прилегающей к дому, где будет проходить веселья. Цель этого состоит в том, чтобы не беспокоить соседей шумом, а также не привлекать внимание полиции и журналистов.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил девять мячей и и сделал пять результативных передач.