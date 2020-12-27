Стефен Карри

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Разыгрывающий защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри реализовал 105 трехочковых подряд на субботней тренировке команды.

Сейчас "Голден Стэйт" находится в Чикаго, где готовится к воскресному матчу регулярного чемпионата против "Чикаго Буллз". В команде сообщили, что они засняли на видео последние 103 точных броска Карри.

"Это настоящее безумие, - приводит слова главного тренера "Голден Стэйт" Стива Керра телеканал CBC . - Если не ошибаюсь, предыдущий рекорд был 77 бросков подряд. Это должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннесса, потому что у нас есть видеодоказательства".

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Карри является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019) и занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории "Голден Стэйт", набрав в НБА 16 458 очков.