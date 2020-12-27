Лионель Месси

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Футбольный клуб "Сантос", за который выступал легендарный Пеле, опубликовал на официальном сайте заявление, где просит учитывать для рекорда по голам за одну команду еще забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. При этом "Сантос" отрицает факт, что аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" побил достижение Пеле.

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"Пеле забил 1091 мяч за "Сантос". Он провел 643 гола в официальных матчах, а еще 448 голов в товарищеских встречах подверглись отрицанию, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие.

448 голов, которые пытаются не учитывать, были забиты авторитетным командам Южной Америки, таким как "Америка" (Мексика), "Коло-Коло" (Чили), "Интернационале" (Бразилия) и другие.

Аналитики утверждают, что другая часть из этих 448 голов, оформленных в товарищеских матчах, была забита в играх с малоизвестными или региональными командами, хотя эти матчи проводились с официальным протоколом.

Учет субъективных характеристик, таких как слабость оппонентов, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота "Эйбара" статистически такой же, как и в ворота "Валенсии". Мяч в ворота "Трансвааля" из Суринама имеет такую же ценность, как и мяч, забитый в ворота мадридского "Реала" на его стадионе", - говорится в заявлении "Сантоса".

Напомним, что 33-летний аргентинский форвард каталонского клуба Месси, забив мяч в ворота "Вальядолида" в матче чемпионата Испании, превзошел Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь в активе Месси 644 забитых мяча, а у Пеле - 643.