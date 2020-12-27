Петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует приобрести нападающего английского "Эвертона" Ришарлисона, сообщает fichajes.net .

По данным источника, российская сторона готова предложить 23-летнему бразильцу контракт сроком на пять лет с заработной платой 10 млн евро за сезон. Кроме того, "Зенит" заплатит "Эвертону" 40 млн евро за переход форварда.

Предполагается, что Ришарлисон составит пару бразильскому нападающему "Зенита" Малкому, за которого в 2019 году питерский клуб заплатил 40 млн евро .

Ришарлисон стал игроком "Эвертона" в июле 2018 года. В нынешнем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился пятью мячами и тремя результативными передачами.

В матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской футбольной лиги получил травму головы, в связи с чем пропустил матч 15-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" в субботу. В составе сборной Бразилии Ришарлисон провел 20 матчей и забил шесть мячей.