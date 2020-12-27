39-летний шведский нападающий итальянского клуба "Милан" Златан Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории.
"Лучший вратарь - Буффон. Мы вместе играли в "Ювентусе", это было замечательное время, особенная команда и мой первый топ-клуб", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzette dello Sport.
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Также швед добрым словом вспомнил еще одного одноклубника - чешского полузащитника Павла Недведа. "Недвед - настоящая машина. Он трудился до, во время и после тренировок".
Среди футболистов, с которыми Златану не удалось сыграть в одной команде, швед выделил Зидана и Роналдо. "Когда Зидан выходил на поле, то никто не мог ему что-то противопоставить. Роналдо был феноменом, он был моим кумиром".
Когда форварда попросили выбрать лучшего футболиста всех времен, он назвал аргентинца, который умер 25 ноября 2020 года. "Лучший футболист всех времен - Марадона. Единственный, кто даже лучше меня", - скромно заключил Ибрагимович.
#Ibra a 360°: "#Maradona l'unico più forte di me. Lo #Scudetto? Sarebbe il mio più bello" #Milan #Ibrahimovic #intervista #Sportweek https://t.co/JW4ZeynNVz #serieA #premium— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 26, 2020