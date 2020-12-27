Златан Ибрагимович( на фото - крайний слева) и Джанлуиджи Буффон( на фото - крайний справа), 17 июня 2016 года

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39-летний шведский нападающий итальянского клуба "Милан" Златан Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории.

"Лучший вратарь - Буффон. Мы вместе играли в "Ювентусе", это было замечательное время, особенная команда и мой первый топ-клуб", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzette dello Sport .

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Также швед добрым словом вспомнил еще одного одноклубника - чешского полузащитника Павла Недведа. "Недвед - настоящая машина. Он трудился до, во время и после тренировок".

Среди футболистов, с которыми Златану не удалось сыграть в одной команде, швед выделил Зидана и Роналдо. "Когда Зидан выходил на поле, то никто не мог ему что-то противопоставить. Роналдо был феноменом, он был моим кумиром".