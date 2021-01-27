Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Agency.
Это независимая международная организации, борющаяся с договорными играми и коррупцией в теннисе.
Обеим спортсменкам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их в любом качестве - даже болельщиц.
В ходе расследования было доказано, что Мердеева участвовала в двух договорных матчах. Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных встреч. Также она была обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.
В двух эпизодах оба игрока участвовали в парной встрече.
Мердеева в одиночном рейтинге WTA поднималась до 928-й строчки, в парном - до 644-й. Лучшей позицией Дмитриевой в одиночном рейтинге была 1191-я строчка, в парном - 939-я.