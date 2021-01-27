Россиянка Лариса Куклина выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в эти дни в польском городе Душники-Здруй.

Победу одержала хозяйка трассы Моника Хойниш-Старега, на четырех огневых рубежах допустившая 1 промах и показавшая время 45 минут 17,1 секунды.

Куклина с одним промахом уступила ей 15,5 секунды и стала третьей, пропустив вперед еще отстрелявшую чисто украинку Анастасию Меркушину (+2,9 секунды).

IBU #OECH21, Duszniki-Zdroj ????????

The podium of the women's 15km individual:

???? Monika Hojnisz-Starega ????????

???? Anastasiya Merkushyna ????????

???? Larisa Kuklina ????????

???? Stancik/IBU pic.twitter.com/VbVPaY1LRg — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 27, 2021

Еще одна россиянка Анастасия Шевченко стала четвертой (+33,5; 0), Полина Шевнина - 17-й (+3.21,2; 2), Наталья Гербулова - 22-й (+3.49,2; 3), Екатерина Носкова - 27-й (+4.02,5; 3), Валерия Васнецова - 55-й (+6.16,6; 7).

Позже на чемпионате Европы, который продлится до 31 января, пройдет мужская индивидуальная гонка.