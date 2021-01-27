Новым главным тренером "Челси" назначен немец Томас Тухель

Alexander Böhm / wikimedia.org

Немец Томас Тухель назначен новым главным тренером принадлежащего миллиардеру Роману Абрамовичу английского футбольного клуба "Челси". Он прибывает на "Стэмфорд Бридж", проведя два с половиной года в стане чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" и покинув его в прошлом месяце.

Как сообщает пресс-служба лондонской команды , 47-летний специалист подписал контракт на полтора года с возможностью продления. Он станет первым немецким тренером в истории "Челси".

Тухель сменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял "Челси" с июля 2019 года и был отправлен в отставку 25 января .

"Всегда нелегко менять тренера в середине сезона, однако все мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы в лице Томаса Тухеля. Нам еще предстоит за многое бороться и многого достичь, как в текущем сезоне, так и в последующих. Мы приветствуем Томаса в клубе", - заявила директор "Челси" Марина Грановская.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️???? #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

За время, проведенное в столице Франции, Томас Тухель привел "ПСЖ" к завоеванию четырех трофеев и попаданию в финал Лиги Чемпионов. Перед этим он провел семь сезонов в Бундеслиге, сперва в "Майнце", который вывел в Лигу Европы, а затем в дортмундской "Боруссии", с которой завоевал Кубок Германии.

Абрамович владеет "Челси" с июля 2003 года, с тех пор в команде 16 раз менялись главные тренеры. Самым успешным в плане выигранных трофеев оказался Жозе Моуринью, который выиграл три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, три Кубка Футбольной лиги, один Суперкубок Англии.