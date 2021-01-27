Баскетболисты "Химок" близки к повторению антирекорда Евролиги

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Баскетболисты подмосковных "Химок" уступили мюнхенской "Баварии" в домашнем матче 22-го тура регулярного сезона Евролиги и продлили серию поражений в турнире до 14 игр.

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 95:93 (26:15, 18:29, 29:31, 22:18) в пользу визитеров.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, оформивший дабл-дабл. В его активе 30 очков и 11 результативных передач. У "Баварии" выделялся защитник Ник Вейлер-Бэбб (25 очков).

Рекорд по количеству поражений подряд в Евролиге принадлежит турецкому "Галатасараю", в сезоне-2015/16 команда из Стамбула проиграла 15 матчей кряду.

Highlights...@FCBBTogether GRINDS out a vital win on the road! pic.twitter.com/6v624rP7Kz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 26, 2021

Подмосковный клуб с двумя победами в 22 турах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. Следующим соперником химчан 28 января будет турецкий "Фенербахче".

В другом матче тура петербургский "Зенит" в гостях со счетом 81:85 проиграл лидеру Евролиги - испанской "Барселоне". В составе российской команды больше всех очков набрали форварды Андрей Зубков и Артурас Гудайтис (15). В турнирной таблице "Зенит" с 13 победами в 20 матчах идет четвертым.