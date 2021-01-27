"Фиорентина" официально объявила о приобретении Александра Кокорина

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" на своем сайте официально объявил о переходе под свои знамена нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака". Презентация 29-летнего новичка состоится в среду вечером и будет транслироваться на сайте и в социальных сетях клуба.
Срок действия соглашения с форвардом не сообщается. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2024 года.
"Добро пожаловать, Александр Кокорин", - говорится в сообщении на русском языке.
О договоренности с клубом из Флоренции по поводу трансфера Кокорина "Спартак" сообщил на прошлой неделе, в понедельник игрок успешно прошел медосмотр в новой команде. В "Фиорентине" Кокорин взял 91-й номер.
Il primo giorno di Kokorin in Viola ⚜️#ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/16hSoCKpiE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
С августа 2020 года Кокорин выступал за "Спартак", в который перешел в статусе свободного агента. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.
"Фиорентина" после 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 очко.