"Фиорентина" официально объявила о приобретении Александра Кокорина

ACF Fiorentina / twitter.com

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" на своем сайте официально объявил о переходе под свои знамена нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака". Презентация 29-летнего новичка состоится в среду вечером и будет транслироваться на сайте и в социальных сетях клуба.

Срок действия соглашения с форвардом не сообщается. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2024 года.

"Добро пожаловать, Александр Кокорин", - говорится в сообщении на русском языке .

О договоренности с клубом из Флоренции по поводу трансфера Кокорина "Спартак" сообщил на прошлой неделе, в понедельник игрок успешно прошел медосмотр в новой команде. В "Фиорентине" Кокорин взял 91-й номер.

С августа 2020 года Кокорин выступал за "Спартак", в который перешел в статусе свободного агента. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

"Фиорентина" после 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 очко.