Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин

Пресс-служба Президента России

Партия "Коммунисты России" считает, что биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая не смогла поменять гражданство на словенское и планирует вернуться в Россию, должна извиниться перед гражданами и спортивной общественностью за уход из сборной.

"Конечно, это дело российской сборной, ее коллег - брать ее назад или нет, но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную", - заявил РИА "Новости" председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

По его словам, вернуться как ни в чем не бывало в этом случае - верх цинизма.

В октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении и Ольга последние полтора года провела в этой стране в ожидании официального допуска к соревнованиям. Однако внутренние законы ЕС не позволили Ольге получить гражданство Словении и теперь спортсменка намерена вернуться в сборную России, которую уходя назвала цирком с грустными клоунами .

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что на чемпионате страны Ольге будет предоставлена возможность завоевать место в основной команде на общих основаниях.

28-летняя Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон и вскоре после этого стало известно о ее решении перейти в сборную Словении.