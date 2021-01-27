Ольга Подчуфарова

rusbiathlon.ru

Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении и теперь спортсменка намерена вернуться в сборную России, которую уходя назвала цирком с грустными клоунами .

"Я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году", - написала Ольга на своей странице в Instagram .

В октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении и Ольга последние полтора года провела в этой стране в ожидании официального допуска к соревнованиям. Однако внутренние законы ЕС не позволили ей завершить процедуру оформления гражданства и перспектива выступлений за Словению "обнулилась".

"Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, свое развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные. Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое "абсолютно все" с крахом провалилось, теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах", - пояснила 28-летняя спортсменка.

Ольга Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон и вскоре после этого стало известно о ее решении перейти в сборную Словении.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что в марте на чемпионате страны Ольге будет предоставлена возможность завоевать место в основной команде на общих основаниях.

"Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат", - цитирует Польховского ТАСС.

Тем временем рупор отечественного биатлона комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с Подчуфаровой с нескрываемым сарказмом.

"Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придется теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо", - написал Губерниев в Telegram.