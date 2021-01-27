Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног

FIS Cross-Country / Twitter

Финская лыжная ассоциация получила и приняла извинения от Федерации лыжных гонок России и ведущего лыжника страны Александра Большунова за его агрессивное поведение на этапе Кубка мира в Лахти. Финны надеются, что подобные инциденты больше не повторятся.

"Мы хотим наслаждаться захватывающими и честными лыжными соревнованиями и в будущем, без происшествий, наблюдаемых в воскресенье, которые не являются частью лыжного спорта", - цитирует заявление главы Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми пресс-служба организации .

Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног.

Эстафетная команда, в которой бежал Александр, была дисквалифицирована и лишена бронзы, однако медали достались второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they'd be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC — Matt Whitcomb (@Matt_Whitcomb) January 24, 2021

В понедельник Федерация лыжных гонок России выступила с заявлением , в котором от имени Большунова и президента организации Елены Вяльбе принесла извинения за инцидент.

Позднее Большунов пояснил, что после финиша намеревался поговорить с Мяки , но врезался в финна из-за поломки крепления лыж.

ℹ️ Hiihtoliitto on pyytänyt FIS Court -kurinpitoelintä arvioimaan @lahtiskigames'n miesten viestin jälkeisiä tapahtumia ja Alexander Bolshunoville langetetun seuraamuksen tasoa suhteessa FIS:n sääntöihin.



Lisätietoja ???? https://t.co/JRDGI8AcDb#hiihto — Suomen Hiihtoliitto (@Hiihtoliitto_fi) January 27, 2021

Пока не ясно, будет ли дан ход заявлению в полицию Финляндии на действия Большунова, которому вменяется нанесение увечий.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению. Затем будет принято решение о том, начинать ли предварительное расследование инцидента.

Сам Мяки заявил, что обращаться в полицию не собирается.