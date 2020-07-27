Стоп-кадр видео Serie A / YouTube В домашнем матче 36-го тура футбольного чемпионата Италии туринский клуб со счетом 2:0 переиграл "Сампдорию" благодаря голам Криштиану Роналду (45+7') и Федерико Бернардески (67'). Эта победа гарантировала "Ювентусу" титул за два тура до окончания турнира

Стоп-кадр видео Serie A / YouTube

В домашнем матче 36-го тура футбольного чемпионата Италии туринский клуб со счетом 2:0 переиграл "Сампдорию" благодаря голам Криштиану Роналду (45+7') и Федерико Бернардески (67'). Эта победа гарантировала "Ювентусу" титул за два тура до окончания турнира.

"Ювентус" стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й в истории. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Туринцев привел к чемпионству Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто".

"Изначально побеждать трудно, но еще сложнее продолжать побеждать стабильно на длинной дистанции, потому что принимать что-то как должное в спорте - большая ложь, - приводит слова Сарри Football Italia. - Это не было похоже на прогулку в парке. Это было долго, трудно, напряженно, и этот состав заслуживает большого уважения за то, что он продолжал находить стимулы и демонстрировал решимость продолжать идти вперед".

Лучшим бомбардиром "Ювентуса" в чемпионате является Криштиану Роналду (31 гол), в списке снайперов Серии А он располагается на втором месте вслед за форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле (34 гола).