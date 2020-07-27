Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в петербургский "Зенит", сообщает официальный сайт российской команды.

Срок соглашения с 31-летним защитником рассчитан на три года. Ранее утверждалось, что сумма трансфера футболиста составит 12 млн евро. Контракт Ловрена с "Ливерпулем" заканчивался в мае 2021 года.

"Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно - Лиге чемпионов, это тоже важно для меня, - сказал Ловрен. - Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало - теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше".

В минувшем сезоне в составе "Ливерпуля" Ловрен стал чемпионом Англии. Всего он провел 15 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей во всех турнирах в прошедшем сезоне.

Официально: Деян Ловрен - игрок "Зенита"! ????



Соглашение с игроком рассчитано на три года.



Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020

Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, вместе с клубом он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2018/19) и финалистом Лиги Европы (2015/16). Ранее Ловрен играл за хорватские клубы "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и английский "Саутгемптон". В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, забив три мяча и став серебряным призером чемпионата мира 2018 года.